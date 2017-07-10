10.07.2017 (16:42)

В штабе Северного флота освятили часовню

Сегодня в штабе Северного флота (СФ) прошла церемония освящения малого чина часовни Североморской епархии во имя Святителя Николая Чудотворца.

Церемонию провёл руководитель отдела Североморской епархии по взаимодействию с Вооруженными Силами и Военно-Морским Флотом России, настоятель церкви Святителя Николая Чудотворца города Полярного протоиерей Сергий Мищенко.

В мероприятии приняли участие командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, члены Военного совета СФ, начальники служб и управлений штаба СФ.

Участники церемонии подчеркнули важность проведения данного мероприятия для реализации прав верующих военнослужащих и гражданского персонала, укрепления духовности и нравственных основ всего коллектива объединенного стратегического командования и штаба СФ.

Часовня размещена на первом этаже центрального корпуса штаба Северного флота. В течение ближайшего времени в ней будет установлен иконостас, размещена необходимая церковная утварь, после чего штаб СФ обретет свой православный домовой храм.

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