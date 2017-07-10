10.07.2017 (16:38)

МПК «Нарьян-Мар» Беломорской военно-морской базы приступил к выполнению стрельб в акватории Белого моря

Малый противолодочный корабль (МПК) «Нарьян-Мар» Беломорской военно-морской базы в рамках плановой боевой учебы приступил к отработке действий одиночного корабля по предназначению в морских полигонах Северного флота в Белом море.

В ходе проведения артиллерийских стрельб расчеты батарей АК-176 и АК-630 успешно отработали упражнения по ведению боя с надводным кораблем условного противника при интенсивном маневрировании и осуществили поражение морской цели. В качестве цели использовалась буксируемая мишенная позиция.

Экипаж МПК «Нарьян-Мар» также отработал применение систем радиоэлектронной борьбы против одновременной атаки средств воздушного нападения и быстроходных катеров условного противника.

Помимо этого, в течение нескольких дней будут проведены корабельные учения по противолодочной и противовоздушной обороне, тренировки по борьбе за живучесть в море, маневрированию в условиях интенсивного судоходства и противодиверсионной защите корабля на незащищенном рейде.

В этом году значительная часть боевой учебы личного состава корабельных соединений Беломорской военно-морской базы проходит в море. Планами боевой подготовки предусмотрено выполнение учебно-боевых задач различной сложности экипажами кораблей Северного флота в акваториях Белого и Баренцева морей.

Малые противолодочные корабли проекта 1124 «Альбатрос» предназначены для поиска, обнаружения, классификации и уничтожения подводных лодок. Имеют на вооружении два 2-трубных поворотных 533-мм торпедных аппарата, 12-ствольные реактивные бомбометные установки РБУ-6000, зенитно-ракетный комплекс «Оса-МА» и артиллерийские установки АК-176 и АК-630.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице