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10.07.2017 (16:27)

В Севастопольском филиале Нахимовского военно-морского училища завершилась приемная кампания

В филиале Нахимовского военно-морского училища (Севастопольское президентское кадетское училище) прошли вступительные испытания кандидатов в воспитанники филиала.

В 2017 году численность набора в 5-е классы филиала определена в количестве 100 человек.

К прохождению вступительных испытаний было допущено 339 кандидатов из 34 субъектов Российской Федерации.

Кроме того, на базе филиала училища в Севастополе вступительные испытания прошли 18 кандидатов, изъявивших желание поступать в филиал Нахимовского военно-морского училища в Мурманске.

Члены приемной комиссии отметили высокий общеобразовательный уровень кандидатов и их физическую подготовленность, при этом, качественные показатели результатов вступительных испытаний, превысили результаты предыдущих приемных кампаний.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Нахимовское училище , Южный военный округ , Военное образование
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