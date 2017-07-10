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10.07.2017 (16:23)

Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» возобновил выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море

После непродолжительного захода в Севастополь экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» взял курс на черноморские проливы.

Уже сегодня корабль возобновит выполнение задач в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота России в Средиземном море.

В соответствии с плановой ротацией сил фрегат «Адмирал Эссен» сменит однотипный корабль «Адмирал Григорович», который выполняет задачи в составе группировки с марта 2017 года.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Южный военный округ
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