10.07.2017 (16:23)
Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» возобновил выполнение задач в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море
После непродолжительного захода в Севастополь экипаж фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» взял курс на черноморские проливы.
Уже сегодня корабль возобновит выполнение задач в составе постоянного соединения Военно-Морского Флота России в Средиземном море.
В соответствии с плановой ротацией сил фрегат «Адмирал Эссен» сменит однотипный корабль «Адмирал Григорович», который выполняет задачи в составе группировки с марта 2017 года.
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