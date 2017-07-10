10.07.2017 (14:47)

Танкисты Балтийского флота учатся действовать в нештатных ситуациях под водой

Специальный курс по легководолазной подготовке осваивают военнослужащие танкового батальона 11-го армейского корпуса Балтийского флота.

В ходе учебных мероприятий экипажи боевых машин отработают действия при отказе техники, в других нештатных ситуациях во время преодоления водных преград и подводного вождения.

Занятия проходят на комплексе легководолазной подготовки в городе Советске Калининградской области.

На специально затопленном макете танка военнослужащие выполняют нормативы по использованию специального изолирующего противогаза.

После этого военнослужащие отрабатывают порядок действий при покидании затопленной боевой машины.

Также танкисты осваивают особую сигнальную систему, позволяющую подавать команды в условиях плохой видимости, ограниченного пространства и отсутствия воздушной среды.

Перед тем, как приступить к занятиям, все военнослужащие выполнили нормативы по плаванию и сдали зачеты по технике безопасности.

Всего в занятиях принимают участие более 100 военнослужащих. После прохождения курса легководолазной подготовки танкисты приступят к подводному вождению.

Справочно:

Новый водолазный комплекс, состоящий из класса технической подготовки, специального бассейна и тренажера для обучения танкистов действиям в нештатных ситуациях под водой, был открыт на Балтийском флоте в сентябре 2016 года. Он оборудован лестницами, специальными дорожками с разметками, тросами для перемещения под водой и танковыми крюками, имитирующими корму затонувшего танка.

Введение в строй учебного комплекса позволит танкистам береговых войск Балтийского флота отрабатывать навыки легководолазной подготовки без отрыва от места дислокации.

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