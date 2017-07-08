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08.07.2017 (14:23)

Летчики Сызранского филиала ВУНЦ ВВС приняли участие в Дне памяти и мужества

Личный состав Сызранского филиала Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» совместно с юнармейским отрядом «Кадеты авиации» принял участие в Дне памяти и мужества, посвященном годовщине гибели в Сирийской Арабской Республике Героя Российской Федерации полковника Ряфагатя Хабибулина и кавалера ордена Мужества лейтенанта Евгения Долгина.

В ходе митинга перед собравшимися выступили начальник филиала полковник Александр Асанов, представители администрации Сызрани, ветеранских организаций города, родственники и сослуживцы летчиков.

После митинга были возложены цветы к Вечному огню и памятнику вертолетчикам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
ВВС , Увековечение памяти павших при защите Отечества , ВКС
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