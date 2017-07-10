10.07.2017 (14:15)
На российской военной базе в Таджикистане отпраздновали День Нептуна
На 201 российской военной базе в Таджикистане прошел День Нептуна, устроенный командованием соединения для детей военнослужащих.
Театрализованное представление на свежем воздухе радовало различными веселыми конкурсами с участием сказочных героев.
Проведенное мероприятие подарило детям и их родителям море позитивных эмоций и впечатлений. В жаркий день все обливались водой, веселились и получали подарки за участие в конкурсах.
Праздник прошел на территории двух гарнизонов, расположенных в Душанбе и Курган-Тюбе.
201 военная база — крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами.
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