10.07.2017 (14:15)

На российской военной базе в Таджикистане отпраздновали День Нептуна

На 201 российской военной базе в Таджикистане прошел День Нептуна, устроенный командованием соединения для детей военнослужащих.

Театрализованное представление на свежем воздухе радовало различными веселыми конкурсами с участием сказочных героев.

Проведенное мероприятие подарило детям и их родителям море позитивных эмоций и впечатлений. В жаркий день все обливались водой, веселились и получали подарки за участие в конкурсах.

Праздник прошел на территории двух гарнизонов, расположенных в Душанбе и Курган-Тюбе.

201 военная база — крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами.

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