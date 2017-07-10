10.07.2017 (13:42)

На полигоне в Ставропольском крае началось боевое слаживание отделений мотострелковой бригады ЮВО

На учебно-тренировочном комплексе Николо-Александровский мотострелковой бригады Южного военного округа, дислоцированной в Ставропольском крае, мотострелковые подразделения приступили к слаживанию отделений, расчетов и экипажей боевых машин со стрельбой из штатного вооружения и техники.

В ходе стрельб военнослужащие отработают навыки ведения общевойскового боя в составе отделений. Личный состав освоит тактику действий в обороне, в наступлении и на марше, в частности, при ведении инженерной разведки местности, путей и маршрутов выдвижения.

Мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу условного противника, мотострелки поразят из вооружения модернизированных многоцелевых тягачей легкобронированных (МТ-ЛБМ), автоматов, ручных пулеметов и гранатометов, а также ручными гранатами.

При этом командиры отделений будут совершенствовать навыки управления подразделениями и огнём, механики-водители боевых машин — приемы вождения в составе экипажа по пересеченной местности в условиях ограниченной видимости.

До 40% стрельб будет проводиться ночью. Для ведения прицельного огня в темное время суток применяются ночные и коллиматорные прицелы, а также осветительные ракеты.

Всего в боевом слаживании отделений принимает участие около 400 военнослужащих и задействовано 30 единиц военной техники.

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