10.07.2017 (13:29)

Железнодорожные войска ВВО получили новейшие универсальные сваебойные агрегаты

Соединения железнодорожных войск Восточного военного округа, дислоцированные в Амурской области и Хабаровском крае, получили новейшие универсальные сваебойные агрегаты (УСА-2 ГА) отечественного производства на автомобильном шасси КамАЗ.

Уникальная техника разработана на базе хорошо зарекомендовавшего себя автомобильного крана КС-55729-5В с колесной формулой 8х8 и способна передвигаться как по дорогам общего пользования, так и по бездорожью.

Агрегат применяется для забивки одиночных деревянных, железобетонных и металлических свай массой до 5 тонн.

Помимо этого, с помощью установленного оборудования можно выполнять монтажные погрузо-разгрузочные работы при сооружении опор временных железнодорожных мостов.

Поступившая на вооружение техника является универсальной, так как позволяет выполнять погрузочно-разгрузочные, сваебойные и буровые операции в широком температурном режиме от + 40 до – 40 градусов, что актуально для Дальневосточного региона.

Кроме того, новая техника позволяет завинчивать винтовые сваи и работать с люлькой для подъема людей.

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