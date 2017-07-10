10.07.2017 (13:25)

На Каспийской флотилии проведено учение по задержанию подводных диверсантов

Военнослужащие отряда противоподводно-диверсионных сил и средств (ПДСС) Каспийской флотилии приняли участие в учении по задержанию подводных диверсантов условного противника.

Отработка его эпизодов проходила в пункте базировании соединения кораблей в Махачкале.

На учение привлекались около 50 военнослужащих, были задействованы противодиверсионный катер (ПРДК) многоцелевого назначения «Грачонок», быстроходные лодки, а также специальное оборудование для слежения за подводной обстановкой.

Бойцы отряда разделились на две группы, первая действовала в роли диверсантов, вторая должна была предотвратить проведение подводной разведки, обнаружить и захватить противника.

По замыслу учения дежурной сменой поста наблюдения при использовании комплекса наблюдения за подводной обстановкой в районе пункта базирования кораблей были обнаружены движущиеся подводные объекты.

На кораблях была объявлена тревога, выставлена вахта противоподводно-диверсионного обнаружения, технические средства и вооружение приведены в готовность к применению.

В район нахождения объектов был направлен высокоскоростной маневренный противодиверсионный катер (ПРДК) многоцелевого назначения «Грачонок».

Бойцы отряда ПДСС, используя технические средства ПРДК «Грачонок», обнаружили место нахождения группы условных диверсантов. Под воду была спущена группа захвата, которая и доставила их на берег.

Также военнослужащие отработали различные элементы подводного плавания в полном водолазном снаряжении, выполнили стрельбы под водой из специального оружия.

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