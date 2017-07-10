10.07.2017 (13:20)

Военные музыканты Восточного военного округа выступят в Гонконге

Военные музыканты Восточного военного округа (ВВО) выступят на Международном параде военных оркестров, посвященном 20-й годовщине создания специального административного района Гонконг (КНР). Концерт пройдет с 13 по 15 июля в «Колизей-арене» в Гонконге.

Сегодня военная делегация из 55 военных музыкантов выехала в Китайскую Народную Республику. Они представят оригинальную концертную программу — плац-концерт — дефиле (исполнение музыкальных композиций в движении).

На Международном параде военных оркестров творческий коллектив ВВО исполнит музыкальные композиции: «Шуми, Амур», «По долинам и по взгорьям», «Три танкиста», «Хабаровские огни», а также одно из китайских музыкальных произведений.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице