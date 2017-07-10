10.07.2017 (13:20)
Военные музыканты Восточного военного округа выступят в Гонконге
Военные музыканты Восточного военного округа (ВВО) выступят на Международном параде военных оркестров, посвященном 20-й годовщине создания специального административного района Гонконг (КНР). Концерт пройдет с 13 по 15 июля в «Колизей-арене» в Гонконге.
Сегодня военная делегация из 55 военных музыкантов выехала в Китайскую Народную Республику. Они представят оригинальную концертную программу — плац-концерт — дефиле (исполнение музыкальных композиций в движении).
На Международном параде военных оркестров творческий коллектив ВВО исполнит музыкальные композиции: «Шуми, Амур», «По долинам и по взгорьям», «Три танкиста», «Хабаровские огни», а также одно из китайских музыкальных произведений.
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