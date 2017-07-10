10.07.2017 (13:12)

На «Эльбрусском кольце» команды выполнят транспортировку «пострадавшего» по ледяному склону

В Кабардино-Балкарии участники Всеармейского этапа конкурса «Эльбрусское кольцо-2017» в десятый соревновательный день будут преодолевать перевал Хотю-Тау с выходом на станцию «Мир», а также выполнят специальное спецзадание со штурмом горного ледового участка, спуском с него и транспортировкой условно пострадавшего.

Преодоление ледового участка пройдет на склоне протяженностью не менее 100 метров и средним углом подъема и спуска не менее 60 градусов.

Спускаться военнослужащие будут, используя спусковое устройство с самостраховкой схватывающим узлом.

Идущий последним установит ледобур на самовыверт и спустится на двойной веревке со схватывающим узлом с последующим сдергиванием веревок.

На комбинированном склоне каждое подразделение с использованием подручного альпинистского снаряжения готовит одного из участников к транспортировке и спускает его по участку протяженностью 2 километра (крутизна склонов не менее 30 градусов).

Накануне горные подразделения прошли маршрутом: перевал Кольцевой — перевал Кебек — перевал Вероника — перевал ЭКТ — подъем на перевал Хотю-тау.

После 9 спецзаданий команда Главного управления Генерального штаба 2 набрала 7618 баллов и уверенно лидирует в общем зачете. На втором месте команда ГУ ГШ-1 (7369), на третьем — команда ВДВ (6723), на четвертом — команда ЦВО (5334).

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