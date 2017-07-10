10.07.2017 (11:50)

Истребители ВВО перехватили условного нарушителя в небе Забайкалье

В Восточном военном округе для перехвата не идентифицированного воздушного судна в ходе тренировки по тревоге были подняты летчики соединения истребительной авиации, базирующегося в Забайкальском крае.

Пилоты истребителей Су-30СМ выполнили нормативы по подготовке и поднятию в воздух самолетов для перехвата условного нарушителя в зоне ответственности.

Помимо этого, были отработаны задачи по проведению воздушной разведки, обнаружению, перехвату и сопровождению летательного аппарата условного противника. Также были выполнены тактические элементы по принуждению к посадке условного нарушителя.

В ходе практических полетов летчики особое внимание уделили выполнению различных элементов воздушного боя, в том числе уходу от средств поражения противника.

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