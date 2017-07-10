10.07.2017 (11:39)
Начался прием документов по работам, выдвигаемым на соискание Государственной премии имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова
Комиссия по Государственной премии Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова сообщает о начале приема документов по работам, выдвигаемым на соискание Государственной премии 2018 года в области военной науки, создания вооружения и военной техники, литературы и искусства.
Документы по работам, выдвигаемым на соискание премии, представляются в Комиссию до 1 сентября текущего года.
Телефоны для справок: (495) 498-63-51, 498-72-19.
Ученый секретарь Комиссии: полковник Евсюк Александр Владимирович.
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