10.07.2017 (11:33)

Финал соревнований «Открытая вода-2017» откроет речной парад военных понтонеров

Финал Всеармейских соревнований военных понтонеров

«Открытая вода — 2017» во Владимирской области откроет речной парад паромов с участием вертолетов Ми-8 и бомбардировщиков СУ-34 Западного военного округа.

Торжественное мероприятие начнется сегодня на набережной Оки в древнем русском городе Муроме.

За победу на «Открытой воде — 2017» будут бороться команды военных понтонеров Западного, Южного, Восточного военных округов и Владимирской отдельной понтонно-мостовой бригады.

Состязания завершатся вручением кубков, медалей, ценных призов от начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации генерал – лейтенанта Юрия Ставицкого.

СПРАВОЧНО:



Согласно правилам соревнований, участники эстафеты каждой из команд в составе инженерно-разведывательного дозора на надувной лодке СНЛ-8, применяя весла, переплывают на противоположный берег, где навешивает навесной мотор и возвращается на исходный рубеж.

Затем экипаж путепрокладчика БАТ-2 проводит дооборудование створа десантной переправы, а также осуществляется погрузка автомобилей с размещенной на них минометной батареей на плавающий транспортер ПТС-2. По дооборудованному створу, техника, загруженная на ПТС-2, доставляется на противоположный берег. Далее, к урезу воды выдвигается расчет буксирно-моторного катера БМК-225, который сбрасывается на воду, после чего осуществляются преодоление водной преграды и возвращение на исходный берег.

Затем к воде выдвигаются расчеты понтонного парка ПМП для сборки ротного парома и, по готовности, паром отчаливает с задачей перевезти на противоположный берег боевую технику. После выгрузки техники на противоположном берегу, ротные паромы выводятся в линию моста, по которому затем осуществляется пропуск вооружения и военной техники — танковых и мотострелковых подразделений.

Лучшее подразделение определяется по времени прохождения командами индивидуальных этапов, а также времени, добавленному за нарушения, если таковые были допущены в ходе выполнения задач.

Маршрут соревнования оборудован участком заграждений и маневрирования с препятствиями, бродом, макетом колейного моста и колейным проходом с минно-взрывными заграждениями.

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