10.07.2017 (11:24)

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области стартовали соревнования лучших артиллеристов Вооруженных Сил

В Южном военном округе (ЮВО) на полигоне Капустин Яр в Астраханской области состоялся первый этап конкурса по полевой выучке офицеров ракетных войск и артиллерии (РВиА) и всеармейских состязаний командиров артиллерийских батарей.

Около 60 офицеров-артиллеристов из военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации показали свои знания и навыки по тактической подготовке, стрельбе и управлении огнем артиллерии и ракетными ударами.

В состав авторитетного жюри конкурса входят представители профессорско-преподавательского состава Михайловской военной артиллерийской академии, офицеры учебных центров РВиА Сухопутных войск, управления начальника РВиА ВС РФ.

Сегодня начинаются основной этап соревнования с практическим применением 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С».

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