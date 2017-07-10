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10.07.2017 (11:24)

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области стартовали соревнования лучших артиллеристов Вооруженных Сил

В Южном военном округе (ЮВО) на полигоне Капустин Яр в Астраханской области состоялся первый этап конкурса по полевой выучке офицеров ракетных войск и артиллерии (РВиА) и всеармейских состязаний  командиров артиллерийских батарей.

Около 60 офицеров-артиллеристов из военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск и Федеральной службы войск  национальной гвардии Российской Федерации показали свои знания и навыки по тактической подготовке, стрельбе и управлении огнем артиллерии и ракетными ударами.

В состав авторитетного жюри конкурса входят представители профессорско-преподавательского состава Михайловской военной артиллерийской академии, офицеры учебных центров РВиА Сухопутных войск,  управления начальника РВиА ВС РФ.

Сегодня начинаются основной этап соревнования с практическим применением 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С». 

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Ракетные войска , Артиллерия , Южный военный округ , Конкурсы
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