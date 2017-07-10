10.07.2017 (11:05)

В динамический показ возможностей боевой техники на форуме «АРМИЯ-2017» впервые включена ночная программа

Динамическая программа III Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2017» впервые будет дополнена показом возможностей российского вооружения и военной техники в ночных условиях. Уникальное по масштабу и содержанию мероприятие пройдет на полигоне Алабино в Подмосковье.

По замыслу организаторов, практические действия войск будут включать более 15 тактических эпизодов с боевой стрельбой. Зрители увидят действия экипажей танков, боевых машин пехоты, самоходных артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня, а также самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов и ударных вертолетов.

Как сообщили в Главном управлении научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России (ГУНИД МО РФ), в общей сложности в мероприятии планируется задействовать более 50 образцов современного вооружения, военной и специальной техники, включая РТК и беспилотные летательные аппараты в едином тактическом замысле.

По словам заместителя начальника ГУНИД МО РФ генерал-майора Романа Кордюкова, планируется, что успешному выполнению огневых задач будет способствовать широкий арсенал светосигнальных и осветительных средств, а также приборов ночного видения. Это уникальная практика для подразделений и незабываемые впечатления для массового зрителя.

Так, выход боевой техники на исходные рубежи и рубежи открытия огня будет сопровождаться подсветкой прожекторных установок, а мишенная обстановка и действия подразделений в поле будут освещаться осветительными боеприпасами из минометов. При этом стрельба из стрелкового оружия будет вестись с применением трассирующих пуль, а действия армейской авиации сопровождаться отстрелом тепловых ловушек.

Форум «АРМИЯ-2017» пройдет с 22 по 27 августа 2017 года на базе ведущей выставочной площадки России — в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, в военных округах и на Северном флоте.

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