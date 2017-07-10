10.07.2017 (09:16)

Водолазы Северного флота подняли со дна озера на Кольском полуострове «Аэрокобру»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Водолазы Северного флота подняли со дна озера на Кольском полуострове «Аэрокобру»

Водолазы Северного флота нашли и подняли на поверхность пролежавший 72 года на дне озера в Мурманской области американский истребитель Р-39 «Аэрокобра», поставлявшийся в СССР по ленд-лизу в годы Великой Отечественной войны.

Операция по обследованию дна северной части Щукозера, которое находится недалеко от Североморска, началась 29 июня. В ней были задействованы военные водолазы управления поисковых и аварийно-спасательных работ СФ, а также специальная водолазная техника и катер, оснащённый локатором бокового обзора и телеуправляемым подводным аппаратом.

Ход проведения поисковых и водолазных работ лично контролировал командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов.

После точного определения местоположения самолёта на грунте и установке над ним сигнального буя, водолазы приступили к остропке фюзеляжа. Для надёжного крепления строп на корпусе истребителя пришлось обращаться за помощью к сотрудникам музея ВВС Северного флота, которые подробно рассказали про силовые конструкции «Аэрокобры» и дали рекомендации, как осуществить подъем самолёта, чтобы он не развалился на части.

Истребитель лежал погружённый в донный ил на глубине 45 метров. Помимо большой глубины работу водолазов осложняла плохая видимость. Отрыв от грунта фюзеляжа, подъем его под днище понтона и буксировка к берегу осуществлялись аккуратно и медленно, чтобы не повредить конструкции.

Непосредственно из воды на берег самолёт был поднят при помощи автомобильного крана, а затем доставлен на территорию музея Военно-воздушных сил Северного флота в посёлке Сафоново для решения вопроса о проведении реставрационных работ.

О том, что на дне озера под названием Щучье должен находиться погибший истребитель, было известно по архивным данным. 6 марта 1945 года при выполнении учебно-боевого полёта лётчик 2-й эскадрильи 255 истребительного авиаполка ВВС Северного флота младший лейтенант Фёдор Дмитриевич Варавиков потерпел крушение. Его самолёт Р-39 «Аэрокобра» был сложен в управлении, требовал от пилота высокого мастерства и сосредоточенности. По всей вероятности, машина сорвалась в штопор и упала на озёрный лёд, не дотянув несколько километров до военного аэродрома Ваенга.

В именном списке безвозвратных потерь личного состава 5-й минно-торпедной авиационной Киркенесской Краснознамённой дивизии ВВС Северного флота с 1 по 10 марта 1945 года указано, что младший лейтенант Варавиков погиб при катастрофе самолёта. Однако в кабине самолёта человеческих останков обнаружено не было. Тем не менее память погибшего лётчика участники поисковой операции почтили минутой молчания.

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