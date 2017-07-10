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10.07.2017 (07:33)

На Камчатке ракетчики береговых войск ТОФ отрабатывают задачи защиты побережья

Военнослужащие на боевой технике совершили марши в назначенные районы, где на необорудованных позициях оперативно развернули пусковые установки для борьбы с надводными кораблями в целях защиты морского побережья в своей зоне ответственности.

В ходе проведения учения более 600 ракетчиков будут отрабатывать задачи по проверке работоспособности систем ракет и маршевых двигателей, заправке ракет топливом, установки на них боевых частей, а также выполнению мероприятий по погрузке и выгрузке вооружения ракетных комплексов.

Особое внимание будет уделено отработке нормативов по развертыванию и применению береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Рубеж», противодействию диверсионным группам условного противника и смене стартовых позиций.

Кроме того, с личным составом запланировано проведение занятий по радиационной, химической, биологической защите, физической, стрелковой и медицинской подготовке, а также по специальным дисциплинам.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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