10.07.2017 (07:33)
На Камчатке ракетчики береговых войск ТОФ отрабатывают задачи защиты побережья
Военнослужащие на боевой технике совершили марши в назначенные районы, где на необорудованных позициях оперативно развернули пусковые установки для борьбы с надводными кораблями в целях защиты морского побережья в своей зоне ответственности.
В ходе проведения учения более 600 ракетчиков будут отрабатывать задачи по проверке работоспособности систем ракет и маршевых двигателей, заправке ракет топливом, установки на них боевых частей, а также выполнению мероприятий по погрузке и выгрузке вооружения ракетных комплексов.
Особое внимание будет уделено отработке нормативов по развертыванию и применению береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Рубеж», противодействию диверсионным группам условного противника и смене стартовых позиций.
Кроме того, с личным составом запланировано проведение занятий по радиационной, химической, биологической защите, физической, стрелковой и медицинской подготовке, а также по специальным дисциплинам.