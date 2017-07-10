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10.07.2017 (06:17)

Экипажи противолодочных и поисково-спасательных вертолетов Ка-27 авиабазы морской авиации ТОФ на Камчатке отработали посадки на палубу

В ходе проведения учебно-тренировочных полетов в морских полигонах Тихоокеанского флота, летчики корабельных вертолетов совершили более 30 посадок на корабль. Полёты выполнялись в светлое и темное время суток. Посадки осуществлялись на вертолётную площадку БПК «Адмирал Пантелеев», находящегося на ходу в дрейфе и на якоре.

В рамках учебно-тренировочных полетов, помимо посадок на палубу, вертолетчики отработали вопросы поисково-спасательного обеспечения, а также тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками условного противника, осуществили взаимодействие с экипажем корабля при выполнении противолодочных задач. Также были проведены облеты корабля с целью проверки его радиотехнического вооружения, комплексов противовоздушной обороны, систем связи и управления авиацией. 

Отработка взаимодействия между экипажем корабля и летным составом является одним из элементов профессиональной подготовки моряков и летчиков. Посадки на корабль являются наиболее сложным видом подготовки летного состава морской авиации. Сначала летчики отрабатывают аэродромные полеты, дальше маршрутные и только после этого допускаются к посадкам на корабль.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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