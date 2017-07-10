10.07.2017 (03:37)

Курские ракетчики ЗВО провели боевые пуски в Астраханской области по объектам условных бандформирований



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Пуск "Точки-У" по объектам условных бандформирований (Астраханская область)

Военнослужащие ракетного соединения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Курской области провели боевые пуски оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» в Астраханской области.

Расчеты накануне совершили ночной марш и заняли стартовые позиции на Астраханском полигоне «Капустин Яр». После проведения разведки на местности и оборудования стартовых позиций ракетчики нанесли массированный ракетный удар по целям в районах активности условных бандформирований.

После проведения боевых пусков расчеты в течение 5 минут осуществили смену стартовых позиций на запасные и провели повторные пуски по объектам противовоздушной обороны условного противника на расстоянии до 30 километров.

Всего в учении принимает участие свыше 500 военнослужащих и около 100 единиц вооружения и военной техники ЗВО.



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