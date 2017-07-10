10.07.2017 (05:03)

В Петербурге прошла акция, посвященная 105-летию военной авиации России



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Петербурге прошла акция, посвященная 105-летию военной авиации России

Несколько тысячи жителей Петербурга пришли в воскресенье 9 июля на акцию "Есть такая профессия - Родину защищать", посвященную 105-летию российских Воздушно-космических сил. Акция состоялась в выставочном комплексе "Ленэкспо" на Васильевском острове, кульминацией праздника стало выступление авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи", летчики которой показали фигуры высшего пилотажа над акваторией Финского залива.

Мероприятия, посвященные военной авиации России, начались в Александро-Невской лавре, где состоялась церемония отдания воинских почестей первым русским летчикам. Корзины с цветами с участием почетного караула и военного оркестра возложили к местам захоронения первых российских авиаторов Всеволода Абрамовича, Глеба Алехновича, Льва Мациевича, Сергея Уточника и дважды Героя Советского союза, почетного гражданина Петербурга Алексея Мазуренко.

На площадке акции, были представлены образцы вооружения и военной техники Западного военного округа, а также предметы индивидуальной экипировки военных летчиков. Но большинство петербуржцев, многие из которых пришли с детьми, ждали выступления именно пилотажной группы "Стрижи". Летчики ВКС выполнили комплекс фигур высшего пилотажа в составе шести экипажей, парный и одиночный пилотаж, продемонстрировали наиболее зрелищные фигуры, включая "синхронные бочки", "зеркало", "колокол", роспуск "фонтан" и многие другие.

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