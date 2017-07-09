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09.07.2017 (22:24)

В инженерно-саперном соединении прошли занятия со специалистами минно-розыскной службы

В 1 гвардейской инженерно-саперной бригаде, дислоцированной в городе Муроме (Владимирской области), прошли занятия по подготовке расчетов минно-розыскной службы.

В ходе проведения практических занятий военнослужащие прошли обучение по специальности «вожатый минно-розыскной собаки» и освоили методики работы и навыки по уходу за своими питомцами.

Обучение специалистов проходятся на специализированной тренировочной полосе. С собаками проводятся занятия по специальной дрессировке с преодолением различных препятствий, поиску замаскированных мин, обнаружению взрывчатых веществ в различных условиях.

Всего в инженерно-саперном соединении используется более 10 собак, таких пород как немецкая овчарка и лабрадор, успешно зарекомендовавшие себя при проведении минно-розыскных работ.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
Метки:
Сухопутные войска , Инженерные войска , Кинологи
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