09.07.2017 (20:28)

Более 1000 военнослужащих, призванных на военную службу, пройдут обучение в Межвидовом центре подготовки и боевого применения войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Тамбове

Подготовка будет проводиться по 23 специальностям РЭБ на более 40 типах техники РЭБ и комплексного технического контроля.

Подготовка курсантов будет проходить в три этапа: совершенствование начальной военной подготовки, общевойсковая подготовка и подготовка по специальности.

Основное внимание в ходе учебного процесса будет уделяться практической работе на технике, в том числе в ночное время. При этом значительное время отводится на выполнение упражнения на специализированных учебно-тренировочных комплексах промышленного производства и компьютерных тренажерах, разработанных специалистами центра.

Четырехмесячная подготовка курсантов завершится сдачей экзаменов и получением свидетельств специалиста РЭБ, а затем они будут направлены в соединения, воинские части и подразделения РЭБ на должности операторов и старших операторов.

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