09.07.2017 (20:28)
Более 1000 военнослужащих, призванных на военную службу, пройдут обучение в Межвидовом центре подготовки и боевого применения войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Тамбове
Подготовка будет проводиться по 23 специальностям РЭБ на более 40 типах техники РЭБ и комплексного технического контроля.
Подготовка курсантов будет проходить в три этапа: совершенствование начальной военной подготовки, общевойсковая подготовка и подготовка по специальности.
Основное внимание в ходе учебного процесса будет уделяться практической работе на технике, в том числе в ночное время. При этом значительное время отводится на выполнение упражнения на специализированных учебно-тренировочных комплексах промышленного производства и компьютерных тренажерах, разработанных специалистами центра.
Четырехмесячная подготовка курсантов завершится сдачей экзаменов и получением свидетельств специалиста РЭБ, а затем они будут направлены в соединения, воинские части и подразделения РЭБ на должности операторов и старших операторов.