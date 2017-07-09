09.07.2017 (20:14)

Восстановлено имя еще одного, пропавшего без вести, солдата Великой Отечественной

Поисковики ДОСААФ Северодвинска в ходе поисковой экспедиции в Лоухском районе Карелии обнаружили останки двух военнослужащих советской армии. У одного из погибших нашли медальон - винтовочную гильзу, на вкладыше которой отчетливо читалось имя красноармейца Ивана Максимовича Гудкова, 1907 года рождения, уроженца Воронежской области, деревни Анненка. По словам члена поискового отряда ДОСААФ Московской области Дмитрия Зыбалова, родных солдата удалось найти быстро. Сын героя, которому уже 82 года, попросил передать останки и вещи отца для захоронения на «малой родине» - в Липецкой области, Задонском районе. В Центральный совет ДОСААФ России сегодня прибыл заместитель главы администрации Липецкой области Сергей Благов для получения от досаафовцев военных реликвий – медальона с вкладышем и пробитую пулей каску красноармейца Гудкова.

Статс-секретарь – заместитель председателя ДОСААФ России, генерал-лейтенант Николай Станьков поблагодарил администрацию Липецкой области за активную и предметную помощь поисковикам-досаафовцам, а также родственникам погибшего солдата. По желанию семьи останки Ивана Гудкова, погибшего в 1942 году при Кестеньгской операции, в Карелии, будут захоронены на Родине с воинскими почестями 6 июля 2017 года.

«Увековечивание памяти погибших при защите Отечества для военно-патриотических центров ДОСААФ России является одним из важнейших направлений нашей деятельности», - считает Николай Стаськов. По его словам, координационный центр поискового движения оборонного общества объединяет 156 поисковых отрядов из различных регионов, в которых насчитывается почти три тысячи человек. В минувшем году поисковиками было проведено более 150 экспедиций, в которых были найдены останки более двух тысяч бойцов и командиров Красной армии, при этом удалось установить 31 имя. В этом году поисковиками ДОСААФ были установлены имена 24 красноармейцев, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице