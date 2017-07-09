09.07.2017 (23:59)

Россия планирует выполнить наблюдательный полет над территорией Великобритании

«С 10 по 14 июля Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-З0Б над территорией Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии», – сообщил начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, наблюдательный полет будет осуществляться с аэродрома открытого неба Брайз Нортон в рамках реализации международного Договора по открытому небу (ДОН).

Российский самолет проследует по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту. Также на его борту будут находиться представители Соединённого Королевства для контроля порядка применения аппаратуры наблюдения и соблюдения положений, предусмотренных ДОН.

Максимальная дальность маршрута составит до 2400 км.

Выполнение наблюдательных полетов способствует большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников ДОН, а также упрочению безопасности через укрепление мер доверия.

«Это двадцать седьмой наблюдательный полет Российской Федерации над территориями государств-участников ДОН в 2017 году», уточнил Рыжков.

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