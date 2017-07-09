09.07.2017 (23:58)

Российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Болгарии

«С 10 по 13 июля российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Болгарии в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности», – сообщил журналистам начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, данное мероприятие проводится для определения масштабов военной деятельности, осуществляемой в пределах указанного района, или отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 18 тыс. кв. км.

Программой визита предусмотрено посещение полигонов и проведение брифинга. В ходе него российским инспекторам будет доведена информация о проводимой военной деятельности, а также о запланированных Болгарией в период с 10 по 20 июля совместных с США и Сербией учениях – «Мирный страж 17».



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