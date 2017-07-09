09.07.2017 (19:34)

Парашютисты ЦСКА стали победителями общекомандного зачета на чемпионате ВС РФ

На турнире выступили более 120 спортсменов – представители воинских частей и соединений Вооруженных Сил России, а также военнослужащие белорусской и сербской армий.

Несмотря на сжатые сроки и сложность погодных условий, парашютистам удалось провести восемь туров в дисциплине «групповая акробатика», пять туров в «точности» и два – в «индивидуальной акробатике».

Победу в двоеборье среди мужчин одержал белорусский спортсмен Антон Гуринович, второе место занял представитель ЦСКА Константин Котов, третье – Андрей Финагенова (ВДВ). Среди женщин на первом месте Елена Тушева (ЦСКА), на втором – Ольга Лепезина (ВДВ), на третьем – Любовь Екшикеева (ЦСКА).

В общекомандном зачете, у мужчин, победила команда ЦСКА, второй стала сборная ВС Республики Белоруссия, третьей – команда ВДВ. Среди женщин чемпионом стала команда ВДВ, второе место заняла команда ЦСКА, третье – ВС Республики Белоруссия.

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