09.07.2017 (19:06)

Юные Александровцы покорили гостей фестиваля «Нашествие»

В этот раз фестиваль открыли совсем юные музыканты – детский хор Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова, которые вышли на Главную сцену фестиваля вместе с Вячеславом Бутусовым.

Репертуар составлялся очень тщательно – руководитель хора Нина Анатольевна Путилина, дети и сам Вячеслав Бутусов очень долго выбирали композиции для выступления. Юные артисты исполнили сет из трех песен «Пусть всегда будет солнце» и «Гудбай, Америка», что стало самым неожиданным и трогательным стартом трехдневного музыкального нон-стопа за всю историю фестиваля.

Каждый год открытие фестиваля НАШЕСТВИЕ становится чем-то особенным – ведь это очень важно первыми поприветствовать гостей, первыми спеть «те самые» песни и объявить открытым фестиваль, ради которого в Тверскую область приезжают сотни тысяч людей со всей страны.

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