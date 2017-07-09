09.07.2017 (18:33)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели чемпионат КВН
В гарнизонном офицерском клубе Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели чемпионат КВН.
В общей сложности мероприятие посетили более 500 гостей. За звание самых веселых и находчивых боролись около 100 военнослужащих различных подразделений ОГРВ ПРРМ. Участники соревновались в таких конкурсах как: «Приветствие», «Разминка», «Музыкальный конкурс» и «Домашнее задание».
По итогам состязания в остроумии и чувстве юмора жюри присудило победу команде, представляющей управление ОГРВ ПРРМ. Победители представят ОГРВ ПРРМ на чемпионате КВН среди силовых ведомств региона.
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