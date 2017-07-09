09.07.2017 (17:39)

Выступление авиагруппы "Стрижи" завершила акцию в Петербурге, посвященную 105-летию ВКС

Выступление пилотажной группы "Стрижи", за которым наблюдали несколько тысяч жителей Петербурга, завершило акцию "Есть такая профессия - Родину защищать", посвященную 105-летию российской военной авиации, передает корр. ТАСС с места событий.

Летчики Воздушно-космических сил (ВКС) на истребителях МИГ-29 продемонстрировали в небе над акваторией Финского залива фигуры высшего пилотажа в том числе петлю Нестерова, косую петлю, синхронные бочки и роспуск "фонтан" в составе шести экипаже, "зеркало", "колокол", роспуск бочками пролет на встречных курсах – во время парного и одиночного пилотаже. Каждую фигуру, выполняемую в небе собравшиеся жители и гости города приветствовали аплодисментами.

Как ранее сообщил журналистам заместитель главкома ВКС генерал-лейтенант Сергей Дронов, погода сегодня позволит выполнить все запланированные элементы высшего пилотажа.

Акция "Есть такая профессия - Родину защищать" проходила сегодня с утра в выставочном комплексе "Ленэкспо" на Васильевском острове. Вход на мероприятие был свободным, для всех желающих, на месте работали мобильные пункты отбора на военную службу по контракту и агитационные пункты высших учебных заведений ВКС, в частности, Военно-космической академии имени Можайского, которая стала одним из основных организаторов акции.

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