09.07.2017 (18:58)
До конца года в Поволжье пройдут более 40 батальонных и бригадных учений ЦВО
В регионах Поволжья до конца года пройдут более 40 батальонных и бригадных учений соединений и воинских частей Центрального военного округа.
Самым масштабным станет двустороннее бригадное учение на Тоцком полигоне, которое пройдет в конце сентября – начале октября.
В нем примут участие тяжелая мотострелковая бригада, дислоцированная в Оренбургской области, и миротворческая мотострелковая бригада, дислоцированная в Самарской области. Также в августе запланированы бригадные учения подразделений РХБ защиты и войск противовоздушной обороны ВВС и ПВО.
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