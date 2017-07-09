09.07.2017 (18:58)

До конца года в Поволжье пройдут более 40 батальонных и бригадных учений ЦВО

В регионах Поволжья до конца года пройдут более 40 батальонных и бригадных учений соединений и воинских частей Центрального военного округа.

Самым масштабным станет двустороннее бригадное учение на Тоцком полигоне, которое пройдет в конце сентября – начале октября.

В нем примут участие тяжелая мотострелковая бригада, дислоцированная в Оренбургской области, и миротворческая мотострелковая бригада, дислоцированная в Самарской области. Также в августе запланированы бригадные учения подразделений РХБ защиты и войск противовоздушной обороны ВВС и ПВО.

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