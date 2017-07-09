09.07.2017 (17:15)

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков ответил на вопросы «Красной звезды» о предстоящем Международном военно-техническом форуме «Армия-2017»

В номере понедельника публикуется интервью главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковника Олега Салюкова, который рассказал об участии Сухопутных войск в предстоящем в августе Международном военно-техническом форуме «Армия-2017» и планах представить на нём новейшие образцы вооружения, уже активно поступающие в соединения.

Газета «Красная звезда» информирует о результатах прошедшего в Гамбурге саммита «Группы двадцати», в котором участвовал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Сообщается о достигнутой между Россией и США договорённости по зоне деэскалации на юго-западе Сирии.

Публикуется также материал о подготовке на флотах к военно-морским парадам, посвященным Дню ВМФ, и интервью начальника Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» вице-адмирала Владимира Касатонова на тему военно-научного сопровождения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых в интересах Министерства обороны.

Кроме того, «Красная звезда» информирует о состоявшейся рабочей поездке заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова в войска Южного военного округа, где он проверил состояние системы материально-технического обеспечения ЮВО, и о торжественной церемонии присвоения имени Героя Российской Федерации полковника Ряфагатя Хабибуллина вертолету Ми-8АМТШ армейской авиации Южного военного округа.

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