09.07.2017 (15:58)

Более 4 тысяч абитуриентов подали заявления в Военно-космическую академию им. Можайского

Более 4 тысяч абитуриентов подали заявления для поступления в Военно-космическую академию имени А.Ф. Можайского, которая готовит кадры для российских Воздушно-космических сил, в 2017 году. Об этом сообщил журналистам начальник академии, генерал-майор Михаил Пеньков на проходящей в воскресенье в Петербурге акции "Есть такая профессия - Родину защищать", посвященной 105-летию российской военной авиации.

"Всего у нас в этом году более 3 тысяч абитуриентов мальчиков и более тысячи – девушек на одну тысячу мест в академии. В академию мы набираем тысячу человек и восстанавливаем стандартную численность около 6 тысяч курсантов", – сказал Пеньков. По его словам, в этом году конкурс среди юношей достиг более 3 человек на место, среде девушек он традиционно высок и достигает до 15 человек на место. "Особенность нашей академии – многопрофильность, политехничность, у нас более 40 военных специальностей, на некоторых конкурс достигает 10 человек на место, в частности связанные с защитой информации, очень популярны специальности, связанные с информационно-коммуникационными технологиями", – сказал начальник академии.

Пеньков добавил, что на рост конкурса в академию и другие военные вуз ВКС заметно влияют агитационные акции, который проводит Министерство обороны. "После каждой такой акции наблюдается всплеск заявлений. Благодаря достаточно хорошо организованная кампания со стороны Минобороны, и, с другой стороны, из-за объективных причин конкурс год от года растет", – сказал он.

Основные мероприятия, посвященные 105-летию военной авиации России, пройдут 12 августа. В этот день в 1912 году приказом Военного министерства Российской империи был введен в действие штат воздухоплавательной части главного управления Генерального штаба. В новейшей истории празднование Дня Военно-воздушных сил России, а с 2015 года - Воздушно-космических сил - проводится по решению президента от 29 августа 1997 года.

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