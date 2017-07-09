09.07.2017 (15:09)

Мероприятия в честь 105-летия военной авиации России продлятся до 18 августа

Праздничные мероприятия, посвященные 105-летию российских Воздушно-космических сил, которые начались в воскресенье в Петербурге с акции "Есть такая профессия - Родину защищать", продлятся до 18 августа. Об этом сообщил журналистам в ходе мероприятия заместитель главкома ВКС генерал-лейтенант Сергей Дронов.

"Сегодня мы наблюдаем прибытие очень большого количества петербуржцев. Почему Санкт-Петербург, думаю вы понимает, – 105 годовщина связана с указом военного ведомства о создании авиационного подразделения. Данные акции мы будем проводить вплоть до 12 августа, когда будет финальный этап, и последующая работа будет продлена до 18 августа", – сказал Дронов.

"История Петербурга неразрывно связана с развитием авиации, это Гатчинский аэродром – первая летная школа. Как исторический пример, можно привести то, что с 1910 года по 1916 год гатчинская школа приготовила около 340 военных летчиков, мы считаем, что это – родина ВВС", – добавил замглавкома.

В выставочном комплексе "Ленэкспо" на Васильевском острове, где проходит акции собрались несколько тысяч человек, которые ждут выступления авиационной группы "Стрижи", летчики которой покажут фигуры высшего пилотажа над акваторией Финского залива. "Великолепная группа, самолеты МИГ-29 покажут пилотаж шестеркой, ромбом, парой, одиночный пилотаж. Погода сегодня позволит выполнить все элементы, которые мы спланировали", – заметил Дронов.

Вход на мероприятие свободный, здесь работают мобильные пункты отбора на военную службу по контракту и агитационные пункты высших учебных заведений ВКС, в частности, Военно-космической академии имени Можайского, которая стала одним из основных организаторов акции. Основные мероприятия, посвященные 105-летию военной авиации России, пройдут 12 августа. В этот день в 1912 году приказом Военного министерства Российской империи был введен в действие штат воздухоплавательной части главного управления Генерального штаба. В новейшей истории празднование Дня Военно-воздушных сил России, а с 2015 года - Воздушно-космических сил - проводится по решению президента от 29 августа 1997 года.

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