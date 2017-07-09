09.07.2017 (16:38)

Новые городки суворовского и кадетского училищ в Петербурге и Карелии откроют к 1 сентября

После завершения масштабной реконструкции исторического памятника архитектуры (бывшего Краковского артиллерийского училища) суворовцы заедут в новые залы, спальные и учебные корпуса вместимостью на 560 мест. Также к 1 сентября будет завершено строительство первой очереди объектов Петрозаводского президентского кадетского училища, что позволит воспитанникам начать учебный год в стенах нового училища.

При реконструкции городка Суворовского военного училища в Санкт-Петербурге сохранят исторический облик этого памятника культурного наследия. "Реставраторы все делают вручную, вручную подбирают шаблоны, подбирают толщины слоев. Так как у нас сохранились отдельные элементы, то новые элементы мы приводили в соответствие со старыми, теми же историческими материалами, теми же известковыми штукатурными смесями", - сообщил руководитель реставрационных работ Игорь Писаревский.

Для воспитанников Петрозаводского президентского кадетского корпуса обустроят технологические классы, оборудованные станками и компьютерами для 3D-моделирования, кабинеты робототехники, мастерские для занятий авиа- и судомоделированием, зал для уроков по танцам и пению, аудитории с лингафонными системами для изучения иностранных языков.

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов проинспектировал в пятницу строительство инфраструктуры военных городков в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа.



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