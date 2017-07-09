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09.07.2017 (16:22)

На предприятиях Военно-строительного комплекса проводится конкурс профессионального мастерства

Во исполнение указаний заместителя министра обороны России Тимура Иванова на предприятиях Военно-строительного комплекса (ВСК) проводится конкурс профессионального мастерства среди рабочих строительных специальностей и инженерно-технических специалистов.

Оценка профессиональной деятельности будет проведена в различных номинациях, в том числе, «Лучшая строительная площадка», а также номинациях личного первенства лучший по профессии арматурщик, каменщик, маляр и монтажник металлических и железобетонных конструкций.

По итогам регионального этапа конкурса, победители в номинациях будут награждены руководством предприятий в местах дислокаций подразделений ВСК, федерального этапа -  в ходе проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню строителя в г. Москве.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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