09.07.2017 (16:22)

На предприятиях Военно-строительного комплекса проводится конкурс профессионального мастерства

Во исполнение указаний заместителя министра обороны России Тимура Иванова на предприятиях Военно-строительного комплекса (ВСК) проводится конкурс профессионального мастерства среди рабочих строительных специальностей и инженерно-технических специалистов.

Оценка профессиональной деятельности будет проведена в различных номинациях, в том числе, «Лучшая строительная площадка», а также номинациях личного первенства лучший по профессии арматурщик, каменщик, маляр и монтажник металлических и железобетонных конструкций.

По итогам регионального этапа конкурса, победители в номинациях будут награждены руководством предприятий в местах дислокаций подразделений ВСК, федерального этапа - в ходе проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню строителя в г. Москве.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице