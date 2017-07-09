09.07.2017 (12:45)

В Петербурге началась акция, посвященная 105-летию военной авиации России

Акция проходит в выставочном комплексе "Ленэкспо" на Васильевском острове, кульминацией праздника должно стать выступление авиационной группы "Стрижи", летчики которой покажут фигуры высшего пилотажа над акваторией Финского залива.

Мероприятия, посвященные военной авиации России, сегодня начались в Александро-Невской лавре, где состоялась церемония отдания воинских почестей первым русским летчикам. Корзины с цветами с участием почетного караула и военного оркестра возложили к местам захоронения первых российских авиаторов Всеволода Абрамовича, Глеба Алехновича, Льва Мациевича, Сергея Уточника и дважды Героя Советского союза, почетного гражданина Петербурга Алексея Мазуренко.

На площадке акции, представлены образцы вооружения и военной техники Западного военного округа, а также предметы индивидуальной экипировки военных летчиков. Но большинство петербуржцев, многие из которых пришли с детьми, ждут выступления именно пилотажной группы "Стрижи". Летчики ВКС выполнят комплекс фигур высшего пилотажа в составе шести экипажей, парный и одиночный пилотаж, продемонстрируют наиболее зрелищные фигуры, включая "синхронные бочки", "зеркало", "колокол", "пролет на встречных курсах", роспуск "фонтан" и многие другие.

Во время мероприятия, вход на которое свободный для всех желающих, работают мобильные пункты отбора на военную службу по контракту и агитационные пункты высших учебных заведений ВКС, в частности Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, которая стала одним из основных организаторов акции.

Основные мероприятия, посвященные 105-летию военной авиации России, пройдут 12 августа. В этот день в 1912 году приказом Военного министерства Российской империи был введен в действие штат воздухоплавательной части главного управления Генерального штаба. В новейшей истории празднование Дня Военно-воздушных сил России, а с 2015 года - Воздушно-космических сил проводится по решению президента от 29 августа 1997 года.

Справочно: "Стрижи" - авиационная группа высшего пилотаже, базирующаяся на подмосковном аэродроме Кубинка, ее летчики выступают на истребителях МиГ-29.



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