09.07.2017 (15:23)

В Астраханской области прошло торжественное открытие конкурса на лучшего командира артиллерийской батареи ВС РФ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Торжественное открытие конкурса на лучшего командира артиллерийской батареи ВС РФ

В Астраханской области прошло торжественное открытие конкурса заключительного этапа по полевой выучке офицеров ракетных войск и артиллерии (РВиА) и Всеармейских состязаний командиров артиллерийских батарей на полигоне «Капустин Яр».

За звание лучшего артиллериста поборются около 60 офицеров, прибывших из всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Начальник боевой подготовки – заместитель начальника ракетных войск и артиллерии ВС РФ полковник Юрий Зарицкий. обращаясь к участникам конкурса и судьям отметил, что борьба за звание лучшего офицера-артиллериста должна быть честной и принципиальной, а победители определяться только по набранным балам.

В ходе заключительного этапа конкурса военнослужащим предстоит состязаться в выполнении упражнения боевых стрельб из стрелкового оружия автомата Калашникова АК-74, ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В, и показать совершенство вождения военной техники на базе автомобиля «Камаз-5350» на специально подготовленной трассе с различными препятствиями, в том числе «Холм», «Проход в минно-взрывном заграждении», «Змейка», «Колейный мост» и. т.д.

Первые состязания по полевой выучке по теоретическим знаниям начнутся уже завтра.



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