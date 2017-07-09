09.07.2017 (10:24)

Танкисты 42-й мотострелковой дивизии выполнили боевые стрельбы штатным снарядом в Ростовской области

Военнослужащие танкового батальона мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Чечне, приступили к выполнению упражнений контрольных стрельб штатным снарядом из танков Т-72Б3 на незнакомом полигоне «Кузьминский» в Ростовской области.

На занятия привлечено около 150 военнослужащих и более 30 единиц вооружения и военной техники.

В течение 3 дней экипажи танков Т-72Б3 выполнят по три упражнения контрольных стрельб штатным снарядом. Стрельбу им предстоит вести на ходу по появляющимся и движущимся целям, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2000 м.

Общая оценка за подразделение будет складываться из нескольких составляющих, среди которых профессионально-должностная подготовка офицерского состава, состояние вооружения и военной техники, умения и навыки военнослужащих по отдельно взятым специальностям, физическая подготовленность военнослужащих, слаженность экипажей и практическое выполнение учебно-боевых задач с проведением боевых стрельб из вооружения танка в дневных и ночных условиях.

Справочно: 4 июля с.г. около 1 тыс. военнослужащих и более 300 единиц вооружения и военной техники мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии ЮВО, дислоцированного в Чеченской республике, были подняты по тревоге командующим войсками ЮВО генерал-полковником Александром Дворниковым в рамках плановой проверки боевой готовности соединений и воинских частей ЮВО.

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