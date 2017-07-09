09.07.2017 (09:36)

На Ставрополье новобранцы Южного военного округа дали Клятву на верность Отечеству

В мотострелковой бригаде 49 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ставропольском крае, прошло торжественное мероприятие, посвященное приведению к Военной присяге новобранцев призывной кампании «Весна-2017».

Более 100 военнослужащих, призванных из различных субъектов Российской Федерации, в том числе - Красноярского края, Пензенской и Владимирской областей, республик Северного Кавказа, Краснодарского края, Ростовской области, присягнули на верность Отечеству. Всего в текущей призывной кампании соединение уже приняло около 1 тыс. солдат для прохождения военной службы по призыву.

В присутствии командного состава части родных и близких, призывники с оружием в руках присягнули на верность Родине. В тексте присяги они поклялись достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России.

С поздравлениями и пожеланиями к молодым солдатам обратились их родители, представители командования воинской части, а также представители ветеранских организаций.

Далее гости были приглашены на экскурсию по территории военного городка, в ходе которой они побывали в казарме и столовой воинской части, где ознакомились с бытом и современным рационом питания военнослужащих.

На занятиях по боевой подготовке военнослужащим, в ближайшее время, предстоит пройти интенсивные курсы по одиночному и комплексному практическому и теоретическому изучению штатного оружия, вверенной современной военной и специальной техники.

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