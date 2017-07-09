09.07.2017 (12:01)

Десантники из Подмосковья проведут шестидневные сборы с гражданами допризывного возраста на базе одной из воинских частей Воздушно-десантных войск

Военнослужащие отдельной воинской части ВДВ, дислоцированной в Подмосковье в течение шести дней, будут обучать десантному мастерству граждан допризывного возраста из военно-патриотических объединений, клубов, кадетских корпусов, воспитанников Детских Домов, социально-реабилитационных центров, учеников старших классов средних школ, профессиональных училищ и колледжей Владимирской области.

В ходе учебно-ознакомительных занятий, которые начнутся 10 июля 2017 года, десантники продемонстрируют более 150 участникам сбора порядок выполнения упражнений по строевой, тактической, медицинской и огневой подготовке.

Практические занятия будут проводиться на территории учебно-тренировочного комплекса воинской части ВДВ.

На сборах, каждый участник знакомится с порядком размещения военнослужащих, уяснит, как десантники распределяют время на боевую подготовку и отдых. В ходе теоритических занятий они изучат назначение, боевые свойства и устройство различного стрелкового и автоматического оружия, проведут его неполную разборку и сборку.

На практических занятиях дети под руководством организаторов сбора и военнослужащих попробуют применить стрелковое оружие. Участники сбора при действиях в пешем порядке на практике изготовятся к стрельбе из автомата и гранатомета. Изучат порядок маскировки огневой позиции, проведут разведку целей наблюдением, определение дальностей и исходных установок для стрельбы

На занятиях по воздушно-десантной подготовке дети научатся подгонять оружие и снаряжение для прыжка с парашютом, изучат действия парашютиста в самолете по сигналу «Приготовиться», «Пошел», «Отставить», при отделении от самолета, стабилизации, снижении на основном парашюте и приземлении. Тренировка участников сбора как парашютистов будет проводиться на воздушно-десантном комплексе.

На заключительном этапе сбора участники посетят музей воинской части ВДВ.

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