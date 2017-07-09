09.07.2017 (12:40)

Более 250 военнослужащих ВВО получили денежные субсидии на приобретение жилья в Забайкалье и Республике Бурятия

Более 1.4 миллиардов рублей с начала текущего года получили военнослужащие Восточного военного округа, проходящие службу в Забайкалье и Республике Бурятия, в форме денежных субсидий для приобретения или строительства постоянного жилья. Всего эту форму жилищного обеспечения в этих регионах выбрали 252 военнослужащих округа.

Кроме того, 481 семья военнослужащих ВВО из Забайкальского края с начала текущего года обеспечена служебными жилыми помещениями.

За этот же период получили служебные жилые помещения 153 военнослужащих округа, проходящие службу в Республике Бурятия.

Это жилье вторичного жилого фонда, которое высвобождается офицерами, получившими жилье на постоянной основе в избранном месте жительства, а также служебные квартиры, которые высвобождают офицеры, убывшие к новым местам службы, эти жилые помещения распределены вновь прибывшим военнослужащим.

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