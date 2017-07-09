09.07.2017 (13:30)

В библиотеке Благовещенска развернут первый консультативный центр по приему граждан на военную службу по контракту

В библиотеке «Молодежная» города Благовещенска начал работу первый консультативный центр отбора на военную службу по контракту в Амурской области.

Необычный подход к информированию населения уже принес результат. Несколько человек уже написали заявления на прохождение службы по контракту в войсках Восточного военного округа.

Кроме специалистов пункта отбора на контракт в библиотеке информируют читателей об особенностях обучения в единственном на Дальнем Востоке командном училище офицеры ДВОКУ.

Информирование населения в библиотеке совместный проект пункта отбора на военную службу по контракту, Дальневосточного ВОКУ и управления культуры города. Специалисты планируют проводить презентации, информирующие посетителей о военной службе по контракту.

На территории Амурской области работают два пункта отбора граждан на военную службу по контракту — в Благовещенске и Белогорске. Всего с начала текущего года в Амурской области на военную службу по контракту отобрано более 300 человек.

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