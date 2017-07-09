09.07.2017 (11:54)

В Приморском крае отметили 80-летие Драматического театра Восточного военного округа

Командование общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Приморском крае, поздравило артистов Драматического театра ВВО с 80-летним юбилеем их альма-матер.

Перед началом официальной части мероприятия гостям была показана постановка, повествующая об истории становления театра и о людях, внесших огромный вклад в культурное развитие Приморского края.

В ходе торжественного собрания к гостям и деятелям культуры и искусства с приветственными словами обратились временно исполняющий обязанности командующего объединением генерал-майор Роман Кутузов, директор гарнизонного Дома офицеров Российской армии Айдарбек Сергазинов.

По завершении мероприятия работникам театра были вручены благодарности, грамоты и ценные подарки.

Справочно:

Драматический театр Восточного военного округа начал свой путь в 30-е годы ХХ века. В то время при Ворошиловском (Уссурийском) Доме офицеров была создана театральная студия, которую возглавил выпускник Ленинградского техникума сценического искусства Фирс Шишигин.

Статус профессионального драматического театра он получил в 1937 году. В разное время на сцене учреждения культуры выступали знаменитые деятели искусств: Народный артист СССР Андрей Присяжнюк (его именем названа премия приморского Союза театральных деятелей, вручаемая с 1993 года), народный артист России, актер театра и кино Олег Фандера, народные артисты РСФСР Н. Белоусов, М. Светланов, Т. Ларина, А. Михалёв, О. Демидов, И. Кастель, В. Лютиков, Н. Нельская, А. Легран, В. Мороз, А. Беляев, В. Пономарёва, Н. Орлова, С. Соловьёв.

В разное время в театре работали режиссеры заслуженный артист и деятель искусств РСФСР Александр Ларский, заслуженный деятель искусств РФ Борис Светличный, Валентин Свиридов, Михаил Руденко. В данное время главным режиссером театра является Алексей Похрестный.

С 1997 года театром Восточного военного округа руководит Николай Константинович Столбоушкин.

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