09.07.2017 (11:24)

На Камчатке с подразделением охраны базы подводных сил проведена комплексная тренировка по антитеррору

Комплексная тренировка состояла из трех практических этапов: по огневой, физической и тактической подготовкам.

В ходе первого этапа прошло занятие, где военнослужащие охраны выполнили боевые стрельбы по движущимся мишеням в составе групп из штатного оружия.

На втором этапе военные моряки преодолели дистанцию в 1500 метров с искусственными препятствиями и инженерными сооружениями: ров с водой, лабиринт («змейка»), забор, разрушенная лестница, канатная дорога, стена и проволочное заграждение. Всю дистанцию личный состав прошел на время, в обмундировании и со штатным оружием.

Заключительный этап состоял в обнаружении и задержании условных диверсантов при их попытке проникновения на охраняемые объекты подводных сил ТОФ.

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