09.07.2017 (04:17)

Мотострелки Балтийского флота выполнили упражнения по вождению боевых машин на плаву

Водители-механики соединений и воинских частей 11 армейского Балтийского флота в рамках выполнения практических задач по вождению преодолели водную преграду на боевых машинах пехоты БМП-2.

Норматив включает в себя преодоление участка протяженностью 1,5 километра, половина маршрута которого приходится на водную преграду. В тренировках принимали участие военнослужащие весеннего призыва, получившие специальность механиков-водителей БМП в учебных частях МО РФ и прибывшие для дальнейшего прохождения службы в армейский корпус.

Основными критериями правильного выполнения норматива являлось соблюдение скоростного режима во время въезда в воду, включение правильной передачи при выезде на берег и поддержание постоянной скорости на плаву - около 8 километров в час.

Водные преграды являются одним из самых сложных препятствий для боевых машин. Погружение в воду сопряжено с преодолением серьезного психологического барьера, так как боевые машины пехоты дают большую осадку.

До занятий на вододроме военнослужащие изучили требования безопасности, сдали нормативы по плаванию, прошли курс легководолазной подготовки и отработали аварийное покидание машин на специальных тренажерах.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице