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09.07.2017 (04:17)

Мотострелки Балтийского флота выполнили упражнения по вождению боевых машин на плаву

Водители-механики соединений и воинских частей 11 армейского Балтийского флота в рамках выполнения практических задач по вождению преодолели водную преграду на боевых машинах пехоты БМП-2.

Норматив включает в себя преодоление участка протяженностью 1,5 километра, половина  маршрута которого приходится на водную преграду. В тренировках принимали  участие военнослужащие весеннего призыва, получившие специальность механиков-водителей БМП в учебных частях  МО РФ и прибывшие для дальнейшего прохождения службы в армейский корпус.

Основными критериями правильного выполнения норматива являлось соблюдение скоростного режима во время въезда в воду, включение правильной передачи при выезде на берег и поддержание постоянной скорости на плаву - около 8 километров в час.

Водные преграды являются одним из самых сложных препятствий для боевых машин. Погружение в воду сопряжено с преодолением серьезного психологического барьера, так как боевые машины пехоты дают большую осадку.

До занятий на вододроме  военнослужащие изучили требования безопасности, сдали нормативы по плаванию, прошли курс легководолазной подготовки и отработали аварийное покидание машин на специальных тренажерах.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Балтийский флот , Мотострелковые войска , Западный военный округ
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