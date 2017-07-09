09.07.2017 (01:57)

Группы разминирования БФ в Калининградской области обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны

Группы разминирования соединений и воинских частей армейского корпуса Балтийского флота и морского инженерного полка флота за минувшую неделю по заявке из областного военкомата обезвредили 20 артиллерийских боеприпасов времен Великой Отечественной войны калибров от 40 до 203 мм, обнаруженных на территории Калининградской области.

Все взрывоопасные предметы вывезены на один из полигонов Балтийского флота для последующей утилизации.

С начала 2017 года флотские саперы реализовали более 150 заявок, обезвредили и уничтожили свыше 3 тыс. снарядов. Это, как правило, артиллерийские боеприпасы больших и малых калибров, минометные, противотанковые и противопехотные мины, ручные гранаты и патроны.

Все найденные и обезвреженные боеприпасы уничтожаются в специально оборудованных местах на полигонах Хмелевка и Правдинский в Калининградской области.

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