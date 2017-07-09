Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

09.07.2017 (09:06)

Противодиверсионный отряд Крымской военно-морской базы прошел учение с использованием катеров «Раптор» и «Грачонок»

С отрядом по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) Крымской военно-морской базы Черноморского флота (ЧФ) проведено плановое учение с применением быстроходных катеров «Раптор» и «Грачонок».

В акватории Севастопольской бухты бойцы отряда отработали задачи по обнаружению и задержанию подводных диверсантов, а также действия по обеспечению защиты гражданских судов.

По легенде учения на пункт управления дежурных сил с катера «Грачонок» поступил сигнал об обнаружении неизвестного движущего объекта в акватории гавани. С помощью спецаппаратуры координаты нарушителя, направление его движение и скорость были установлены, после чего на перехват объекта выдвинулся катер «Раптор» с группой боевых пловцов.

В результате успешно проведенной операции условный нарушитель был задержан. 

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false