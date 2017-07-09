09.07.2017 (09:06)

Противодиверсионный отряд Крымской военно-морской базы прошел учение с использованием катеров «Раптор» и «Грачонок»

С отрядом по противодействию диверсионным силам и средствам (ПДСС) Крымской военно-морской базы Черноморского флота (ЧФ) проведено плановое учение с применением быстроходных катеров «Раптор» и «Грачонок».

В акватории Севастопольской бухты бойцы отряда отработали задачи по обнаружению и задержанию подводных диверсантов, а также действия по обеспечению защиты гражданских судов.

По легенде учения на пункт управления дежурных сил с катера «Грачонок» поступил сигнал об обнаружении неизвестного движущего объекта в акватории гавани. С помощью спецаппаратуры координаты нарушителя, направление его движение и скорость были установлены, после чего на перехват объекта выдвинулся катер «Раптор» с группой боевых пловцов.

В результате успешно проведенной операции условный нарушитель был задержан.

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