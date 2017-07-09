09.07.2017 (09:04)

Экипажи МПК «Поворино» и «Ейск» Черноморского флота выполняют учебные задачи в составе тактической группы

Экипажи малых противолодочных кораблей «Поворино» и «Ейск» Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота (ЧФ) приступили к отработке учебных задач в составе тактической группы.

В ходе учения, которое проходит в морском полигоне боевой подготовки ЧФ, экипажи тренируются в организации обороны и защиты кораблей в составе группы на переходе морем, а также выполняют артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы по воздушной и морским целям, в том числе с применением комплекса «Оса».

Парашютная мишень для зенитной ракетной стрельбы была сброшена экипажем самолета Су-24 морской авиации ЧФ.

Прошедшее учение – обязательный элемент боевой подготовки экипажей кораблей флота.

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